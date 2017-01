Festliche Musik mit „Pauken und Trompeten“ und Orgel präsentiert das Mouret-Ensemble aus Hannover am Sonntag, 8. Januar, ab 17 Uhr zum traditionellen Neujahrskonzert in St. Martini Brelingen. Veranstalter ist der Orgelbauverein St. Martini. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.