Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Amokdrohung

Mellendorf. Ein Schüler des Wedemärker Schulzentrums soll am Mittwoch auf dem Campus W eine Amokdrohung ausgesprochen haben. Darüber tauschten sich auch besorgte Eltern in den sozialen Medien aus. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen „Störung des öffentlichen Friedens wegen der Androhung einer Straftat“ inzwischen beendet, berichtet ein Behördensprecher am Donnerstag auf Anfrage. Allerdings habe sich in der polizeilichen Vernehmung der Tatverdacht nicht erhärtet, heißt es weiter. Der Wedemärker Schüler wurde im Anschluss in die Obhut seiner Eltern übergeben, heißt es von Seiten der Polizei. Angesichts dieses Ermittlungsstandes plant die Gemeinde Wedemark als Schulträger auch keine Sanktionen gegen den Schüler, sagte Rathaussprecher Ewald Nagel dieser Zeitung. „Für uns gilt weiter die Unschuldsvermutung.“

Von Sven Warnecke