Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember will Regiobus mit der Linie 690 wieder die Haltestellen „Bissendorf/Ahornweg“, „Kreihnbrink“ und „Isernhägener Damm“ im Natelsheideweg in Bissendorf-Wietze anfahren. Die geplante, vorübergehende Buswendeanlage im Natelsheideweg soll spätestens bis zu diesem Termin fertiggestellt sein.