Flüchtlingsunterbringung, Gewerbeansiedlungen, Umzug des Mellendorfer Turnvereins: Der Rat hatte in den vergangenen fünf Jahren wichtige Entscheidungen zu treffen. Am 11. September entscheiden die Wähler, wer in den kommenden fünf Jahren in der Wedemark die Entwicklung der Gemeinde steuern soll.