Ein Wetterballon mit 5000 Litern Heliummischung und einer GPS-erreichbaren Mess-Station im Gepäck wird in 30 Kilometer Höhe geschickt: Die Astro-AG im Gymnasium Langenhagen startet die Aktion am Boden des Campus W in Mellendorf. Besucher sehen auch am Tag der offenen Tür am 3. März die Ergebnisse.