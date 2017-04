Wedemark. Am Karfreitag ist in einem Wohnhaus ein Kunststoffspielzeug in einem Kinderzimmer in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte gegen 19.25 Uhr aus. Schon bevor die Rettungskräfte vor Ort waren, hatte ein Bewohner des Hauses das Feuer gelöscht.

Bei den Löscharbeiten verletzte sich der Bewohner leicht. Die Ursache des Brandes ist bisher unbekannt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Hellendorf, Mellendorf und Meitze mit 56 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen.

saf