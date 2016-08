Kaum in das neue Haus eingezogen und schon zu Königin und König gekrönt. Ein wärmeres Willkommen im Ort hätten sich Sven Hildebrandt und Ina Heeren wohl kaum wünschen können. Am Sonnabend eröffnete das neue Königspaar das traditionelle Schützenfest in Rodenbostel. Beide waren erst im Frühjahr zugezogen.