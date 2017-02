In fünf Fällen haben Trickdiebe in der Wedemark als vermeintliche Polizeibeamte versucht, ihre Opfer um Geld oder Schmuck zu bringen. Die Polizei meldete gegen Mittag Fälle vom Morgen aus Mellendorf, Oegenbostel, Ibsingen und zwei aus Bissendorf. Glücklicherweise waren die Täter in keinem Fall erfolgreich.