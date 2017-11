Wohnungen in Elze sind eine Visitenkarte

Das hat man nicht so oft: Beim Richtfest für das dreigeschossige Mehrfamilienhaus mit 25 Wohnungen an der Walsroder Straße 9 in Elze am Freitag konnten viele der Gäste schon sagen, wie es sich darin wohl wohnen lässt. Denn zum Feiern kamen sie direkt von nebenan.