Virtuose Klänge auf Balalaika und Orgel erwarten die Besucher eines Konzerts am Sonntag, 19. März, zu dem die St.-Georgs-Kirchengemeinde Mellendorf einlädt. Es beginnt um 17 Uhr in der Kirche, Wedemarkstraße 28. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.