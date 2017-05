Im Wonnemonat Mai wird die Geopfad-Saison eröffnet. Den Anfang macht am Sonntag, 7. Mai, der Spaziergang „Geopfad komplett“, der über die volle Distanz von sechs Kilometern führt. Die darauf folgende Tour „Mit Friedrich Gauss am Brelinger Berg“ am 14. Mai dauert nur 90 Minuten.