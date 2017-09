Umzugsvorbereitungen laufen: An der Sophie-Scholl-Gesamtschule geht der zweite Bauabschnitt in die Schlussphase. In den Herbstferien beziehen die Schulleitung und das Sekretariat schon den neuen Anbau. Nach der Inbetriebnahme des neuen Lehrerzimmers wird nur noch der neue Haupteingang eingerichtet.