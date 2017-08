Kostspieliger Ausbau: Die Anlieger der Gartenstraße in Wennigsen sollen nach der inzwischen abgeschlossenen Erneuerung bei der Veranlagung laut Straßenausbaubeitragssatzung mit 75 Prozent an den Gesamtkosten beteiligt werden - teilweise kommen auf die Anwohner je nach Grundstücksgröße Forderungen in Höhe von bis zu 20 000 Euro zu.

Quelle: Archiv