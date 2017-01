Ohne Koffer und vor allem ohne Eltern geht's für die Kinder aus Wennigsen in den Urlaub. Das Ziel ist nicht weit entfernt, aber deshalb kaum weniger schön: Im Wasserpark bietet die Jugendpflege in enger Kooperation mit der DLRG das ganztägige Ferienbetreuungsangebot an.

Quelle: privat