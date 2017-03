Kiloweise Verpackungsmüll, unzählige Zigarettenstummel und Glasscherben, aber auch verrottete Textilreste, Sperrmüll und verrosteter Schrott: In Evestorf und in Wennigsen haben rund 30 freiwillige Helfer in und außerhalb der Ortschaften Müll eingesammelt - und dabei schlimme Umweltsünden entdeckt.