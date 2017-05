Für Integrationsprojekte: Beim Benefizkonzert in der Pinkenburg lassen sich die wenigen Besucher am Rande des Live-Auftritts der Band "Nachbarn musizieren" (siehe Bildergalerie) nicht die Stimmung verderben und spenden großzügig für die Flüchtlingsinitiative Welcome.

Quelle: Ingo Rodriguez