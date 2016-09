In der Klosterkirche feiert die Calenberger Cantorei am Sonnabend, 1. Oktober, in der Klosterkirche ihr bisher größtes Konzert. Zu hören sind ab 20 Uhr die Messe in D-Dur von Antonín Dvořák sowie die Psalmen-Kantate „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.