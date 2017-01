Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will in der Sozialstation Wennigsen dauerhaft die Arbeitsbedingungen für seine Pflege- und Betreuungskräfte verbessern. Die rund 30 Mitarbeiter haben in den vergangenen vier Jahren mit Experten ein komplexes Fürsorgesystem eingeführt. Das bescheinigt nun ein Zertifikat.