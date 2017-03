Werbung in eigener Sache: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Degersen will im Dorf unbedingt neue Mitglieder dazu gewinnen. Wegen zunehmender Todesfälle unter den weitgehend älteren Mitgliedern sei der Bestand des DRK-Ortsvereins sehr stark zurück gegangen - zuletzt von 101 auf nun nur noch 91.