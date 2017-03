Dieter Auras pflegt in der Heimatstube Informationen über jedes Exponat in die Software ein. Die Dauerausstellung des Ortsmuseums ist im Gebäude der Alten Schule an der Wennigser Straße (siehe Bildergalerie) untergebracht. In den Ausstellungsräumen ist zwischen den einzelnen Exponaten aber stellenweise kaum noch eine freie Stelle zu finden.

