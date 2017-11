Einbruch in ein Wohnhaus

Wennigser Mark. Am Freitagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Bierweg eingebrochen. Sie hebelten in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten im Inneren des Hauses sämtliche Räume. Nach Polizeiangaben konnten die Eigentümer des Hauses bislang noch keine Angaben machen, was die Einbrecher gestohlen haben. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer (05109) 5170 mit der Polizei in Ronnenberg oder einer anderen Polizei-Dienststelle in Verbindung zu setzen. bj

Von Björn Franz