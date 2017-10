In vielen Kommunen beschweren sich Anlieger oder Schulleitungen über die hohe Anzahl sogenannter Elterntaxis - Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen. Auch an der KGS in Wennigsen herrscht Unmut über die Parkplatzsituation, doch die Gemeinde sieht derzeit keine Lösung.