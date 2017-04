So eine Aktion kann gefährlich werden: Vermutlich in der Nacht zu Sonntag hatten Unbekannte auf der Hülsebrinkstraße in Wennigsen – direkt an der Einmündung zur Hauptstraße – eine selbstgemalte Fahrbahnmarkierung aufgebracht, die bei flüchtigem Hinsehen leicht mit einem Zebrastreifen verwechselt werden konnte.