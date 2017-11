Einsatz auf dem Rad hat sich gelohnt

Wennigsen/Hannover. Inzwischen hat es schon fast Tradition: Wennigsen hat beim Stadtradeln abermals bei den gefahrenen Kilometern pro Einwohner die Nase vorne gehabt. Mit 7195 Kilometern fuhr sich die kleinste Regionskommune in dieser Kategorie an die Spitze – und wurde dafür am Freitagabend bei der Siegerehrung geehrt. Die Silbermedaille geht an Garbsen (6953 Kilometer), Bronze an Hemmingen (5645 Kilometer). Beteiligt hatten sich alle 21 Regionskommunen.

Von Björn Franz