Bredenbeck. "Ganz schön voll ist es hier", stellt Thomas Beer zufrieden fest. Der Vorsitzende des Dorfgemeinschaftsvereins (DGV) hat das Maifest mit seinen Vereinskollegen organisiert, schon zum vierten Mal. Allerdings hat sich der DGV Unterstützung geholt: Die Feuerwehr Bredenbeck hat den Maibaum auf dem Lindenplatz aufgestellt.

Begrüßt wurden die Besucher von der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler. Danach übernahm Pastor Lübbe: Er hielt mitten auf dem Dorfplatz eine Andacht. Damit war es nicht vorbei mit dem Programm. Der Kinderchor der Grundschule sang fröhliche Lieder und brachte damit auch die letzten Besucher in Frühlingsstimmung.

Wer spontan ebenfalls Lust aufs Singen bekam, konnte dem anschließend beim Offenen Singen für jedermann rund um den Maibaum nachgehen. Da so viel Musik hungrig macht, stand der DGV mit Kuchen, Waffeln, aber auch Maibowle gegen den Durst bereit. Ein besonderer (süßer) Höhepunkt für die Kleinen war der Stand der Lebenshilfe: Dort gab es Popcorn und Zuckerwatte zu kaufen.

Ebenfalls sehr beliebt war bei den Jungen und Mädchen das Bobbycarrennen und Kinderschminken. Währenddessen spielte am Mittag der Musikzug der Feuerwehr Bredenbeck, der bereits die Andacht begleitet hatte. Und auf einem echten Bredenbecker Fest darf natürlich die Second Star Band nicht fehlen, die bis in den Nachmittag hinein für gute Unterhaltung sorgte.

Von Elena Everding