Erfolgreiche Neuauflage: Die Hilfsinitiative „Kinderspaß in Degersen“ bleibt ein Erfolgsmodell. Auch 16 Jahre nach der Premiere hat der alljährliche Spieleparcours am Gasthaus Zur Tenne beim Dorfnachwuchs nichts an Anziehungskraft eingebüßt. Die Mitmachaktionen lockten etliche Eltern und Kinder an.