Der neue NP-Markt in Bredenbeck soll im Herbst 2018 eröffnen. Der Bauantrag für die Erweiterung ist gestellt. Das Erdgeschoss des Gebäudekomplexes an der Deisterstraße mit NP und den kleineren Shops ist an einen Investor verkauft. Ebenso wie die alte Gaststätte Seidensticker, die abgerissen wird.