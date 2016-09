Terminänderung: Entgegen ursprüngliche Pläne soll die Fahrbahn der Bansestraße in Degersen schon in diesem Jahr erneuert werden – und nicht erst 2017. Weil die Tulpenstraße in Bredenbeck wegen zu großer Schäden vorläufig aus dem Programm für einfache Sanierungen gestrichen wurde, wird die Bansestraße vorgezogen.