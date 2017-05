Everloh war am besten: 13 Jugendfeuerwehren aus Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Seelze haben am Sonnabend im Jugendfeuerwehr-Wettbewerb auf Gemeindeebene um den Einzug in die nächste Runde gekämpft. 160 Teilnehmer stellten auf dem KGS-Sportplatz in Wennnigsen ihr Können unter Beweis stellen.