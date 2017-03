Wennigsen. Das Wohnmobil stand auf einem Bauernhofgelände an der Bährenkampstraße. Es handelt sich um ein auffälliges Oldtimer-Fahrzeug - einen Rechtslenker, der eigentlich für den Linksverkehr ausgelegt ist, weil sich das Lenkrad auf der rechten Seite befindet. Der umgebaute Kleintransporter Daimler Benz hat einen erhöhtem Aufbau und ist auffällig Gelb lackiert. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Wert von 8000 Euro.

Zeugenhinweise an die Polizeistation in Wennigsen unter Telefon (05103) 2278 oder an das Polizeikommissariat in Ronnenberg unter (05109) 5170.