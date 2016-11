Ankommen. Innehalten. Nachdenken. Das sind klassische Begriffe in der Vorweihnachtszeit. Das gilt auch für die Marien-Petri-Gemeinde in Wennigsen, die daraus aber ein außergewöhnliches Angebot macht. „Zeit des Meisters“ heißt es zunächst am Sonnabend, 26. November, von 12 bis 21 Uhr in der Kirche.