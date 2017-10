Umweltschutz und Einsparhilfe: Die Klimaschutzagentur Region Hannover bietet in Wennigsen zum ersten Mal eine kostenlose Heizungsvisite an. Experten überprüfen, wie sich Einstellungen und Geräteteile von Heizungen so verändern lassen, dass unnötiger Energieverbrauch verhindert wird und Kosten sinken.