Hannelore Nimmrich hat das alte Konfirmationsfoto mitgebracht. Junge Herren in dunklen Anzügen haben sich darauf für den Fotografen aufgestellt und junge Damen in schwarzen Kleider mit weißen Kragen. "Hosen für Mädchen gab’s damals nicht“, sagt sie. 50 Jahre ist die Konfirmation auf den Tag genau her.