Schon seit vergangenem Freitag sind 34 Schüler aus Wunstorfs Partnerstadt Flers zu Gast in der Auestadt. Am Montag gab es für die Jungen und Mädchen einen Empfang im Rathaus. Anschließend machten sich die Schüler daran, die Innenstadt zu erkunden. In Kleingruppen mussten Fragen beantwortet werden.