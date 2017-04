41 Nachwuchskräfte der zehn Ortsfeuerwehren und der Werksfeuerwehr Kali + Salz starten am Montag in den ersten Ausbildungsabschnitt ihres aktiven Feuerwehrlebens. Die so genannte Truppmannausbildung ist ein Einstiegslehrgang und umfasst 60 Stunden in Theorie und Praxis.