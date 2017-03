Ob im Sportverein, bei der Feuerwehr, im Motorsport, in der Spielegemeinde, im Forum Stadtkirche oder im Jägerkorps: Wer in Wunstorf aktiv sein will, hat die Qual der Wahl. Allein in der Kernstadt gibt es 80 Vereine. 50 von ihnen kamen am Donnerstagabend zum Austausch ins Hotel Wehrmann-Blume.