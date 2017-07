Alte Hallen müssen Platz machen

An der Klein Heidorner Ortseinfahrt hat sich in den vergangenen Tagen für Vorbeifahrende das Bild des Fliegerhorstes erheblich gewandelt: 80 Jahre alte Hallen sind abgerissen worden, um den Platz anders zu nutzen: In einer Leichtbauhalle sollen Maschinen für Geländeunterhaltung untergestellt werden.