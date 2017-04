Für Bewohner von 56 Wohnungen im Hochhaus an der Ludwig-Richter-Straße sind ihre Balkone derzeit zur Sperrzone geworden. Nach einem Ortstermin am 14. Februar hat die Stadtverwaltung die Nutzung vorerst untersagt, weil auf drei Balkonen Rostschäden an Geländern und Brüstungsplatten festgestellt wurden.