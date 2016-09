Der Auflieger eines Sattelzugs hat sich am Freitag gegen 9.15 Uhr in einer Kurve von der Verankerung an der Zugmaschine gelöst, so dass Auflieger und Sattelzug sich ineinander verkeilten. Die Adolf-Oesterheld-Straße vor dem Recyclingbetrieb Holler musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.