Unfall: Autofahrer missachtet die Vorfahrt

Nach einem Unfall sind am Sonnabend zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit gewesen. An der Einmündung der K 329 aus Bokeloh in die B 441 hatte ein 19-Jähriger aus Wunstorf die Vorfahrt eines gleichaltrigen Autofahrers aus Wölpinghausen missachtet. Der Schaden beträgt rund 7000 Euro.