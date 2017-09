Kräftige Sturmböen haben am Mittwochmittag Bäume im Stadtgebiet umkippen lassen und Feuerwehreinsätze ausgelöst. In Bokeloh war gegen 12.15 Uhr ein Baum so gestürzt, dass ein Linienbus warten musste. Der Baum wurde entfernt, andere gefährdete beseitigten die Feuerwehrleute mit Hilfe der Drehleiter.