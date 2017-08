Zwei Fahrer auf zwei Rädern werden übersehen

Die Polizei hat am Wochenende vier Unfälle gemeldet. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt, so auch der 21-Jähriger Motorradfahrer, der bereits am Freitag gegen 7.30 Uhr auf der L 403 an der Anschlussstelle Kolenfeld von einem 51-jährigen Lastwagenfahrer übersehen wurde. Dieser wollte links abbiegen.