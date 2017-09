Früh übt sich, wer im Sport ein Meister werden will. Diese Weisheit nutzen Anke und Guido Dziony, Übungsleiter beim TSV Kolenfeld, am Sonnabend für ein besonderes Angebot. Sie übten am Nachmittag mit Drei- bis Sechsjährigen für ein Mini-Sportabzeichen. Das kam bei den kleinen Teilnehmern gut an.