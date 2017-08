Bauverein will mehr Präventionsarbeit leisten

Weil sich immer mehr Mieter über Betrugsfälle am Telefon oder an der Haustür beschweren, will der Bauverein seine Präventionsmaßnahmen intensivieren. Zum Auftakt trafen sich am Dienstagnachmittag betroffene Hausbewohner mit Wunstorfs Kontaktbeamten Ralf Möllmann im WB-Forum Rembrandtstraße.