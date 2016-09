Fast 441 Euro für Brot für die Welt hat der Verkauf von Broten eingebracht, die zwölf Bokeloher Konfirmanden am Sonntagmorgen gemeinsam mit Horst Weber in der Dorfbäckerei hergestellt haben. Zunächst konnten die Besucher des Erntedankgottesdienstes in Bokeloh sie gegen eine Spende erhalten.