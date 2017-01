Zu zwei Verletzten hat der Brand eines Tannenbaums am Dienstagabend in Kolenfeld geführt. Die Feuerwehr wurde um 21 Uhr alarmiert, nachdem der Baum in einer Wohnung an der Berliner Straße in Kolenfeld Feuer gefangen hatte. Die Bewohnerin und ihr Sohn mussten ins Krankenhaus gebracht werden.