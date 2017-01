Ein Papierkorb ist am Dienstagmorgen in einem Seniorenheim an der Schloßstraße in Hagenburg in Brand geraten. Die Pflegekräfte konnten die Bewohner schnell in Sicherheit bringen und schafften es auch, den Brand selbst zu löschen. Der Brandmelder wurde ausgelöst, so dass auch die Feuerwehr anrückte.