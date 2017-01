Chorleiter Matthias Schwieger tritt in der nächsten Woche mit zwei seiner Schulensembles auf, die er leitet. Den Auftakt machen am Montag, 23. Januar, die Barnebees. Der Chor der Albert-Schweitzer-Schule ist ab 18 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule zu hören, die gleich nebenan ist.