Denkmäler öffnen ihre Türen

Die Spuren regionaler Historie erkunden, Orte besuchen, die Ortschaften prägen, Gebäude mit Geschichte - dazu können sich Interessierte am bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10 September, aufmachen. Die Reise führt zu Kirchen, Schlössern, Mühlen, Museen und an viele andere spannende Plätze.