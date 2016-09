Traditionelles, afrikanische Rhythmen, Musik von Abba und den Beatles: Wenn der Posaunenchor Steinhuder Meer-Großenheidorn zum Konzert einlädt, dürfte für jeden Zuhörer etwas dabei sein. Am Freitag, 16. September, spielen die Musiker in der Petruskirche. Das Motto lautet "Friends for life".